РФ нанесла массированный ракетный удар по Николаеву, есть пострадавшие – Ким

В результате удара в двухэтажном частном доме произошел пожар Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

"Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. В результате обстрелов четыре человека ранены", – написал он.

Ким отметил, что информация еще уточняется, по предварительным данным, жертв нет.

В региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате обстрела загорелись два автомобиля и жилой двухэтажный дом.