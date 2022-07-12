РФ нанесла массированный ракетный удар по Николаеву, есть пострадавшие – Ким

"Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. В результате обстрелов четыре человека ранены", – написал он.
Ким отметил, что информация еще уточняется, по предварительным данным, жертв нет.
В региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате обстрела загорелись два автомобиля и жилой двухэтажный дом.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.