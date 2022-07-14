Утром 14 июля оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве – мэр

"Рашисты снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады. Прошу не публиковать фото и видео обстрелов до появления официальной информации", – заявил он.

Подробности Сенкевич пообещал озвучить позже.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.