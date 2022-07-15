В Николаеве прогремело более 10 взрывов – мэр

"Более 10 мощных взрывов прогремело только что в Николаеве", – написал городской голова.

Сенкевич подчеркнул, что в Николаеве воздушная тревога и призвал жителей города не выходить из своих домов и укрытий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Вчера, 14, июля, оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, в частности – гостиницу "Николаев" в центре города.