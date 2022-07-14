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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный назвал самую большую опасность для Украины от РФ и рассказал, что резкий перенос боевых действий под Киев невозможен

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Залужный: Сегодня самая большая для нас опасность ракетные удары. Однако мы боремся
Залужный: Сегодня самая большая для нас опасность – ракетные удары. Однако мы боремся
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главной опасностью для Украины сейчас являются ракетные удары России. Об этом во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, проинформировала пресс-служба Минобороны Украины.

Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников говорили с Бринк о поставках оружия и контроле за этим процессом. Главнокомандующий также рассказал послу о ситуации на фронте и заверил в надежности обороны Киева. 

"Нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Так что резкий перенос боевых действий под Киев невозможен. Сегодня самая большая для нас опасность – ракетные удары. Однако мы боремся. Сбиваем немалое количество ракет врага", – сказал он.

Благодаря оборонной помощи, которую предоставили Украине партнеры, ВСУ могут отслеживать подготовку к запуску и запуск Россией ракет по территории страны, рассказали Резников и Залужный. 

Главком ВСУ сообщил, что украинские военные пристально следят за действиями оккупантов в Черном море. 

"Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 141-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, часть из них сбивает украинская ПВО.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, ПВО, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, ракеты, Валерий Залужный, Бриджит Бринк
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