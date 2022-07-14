Залужный назвал самую большую опасность для Украины от РФ и рассказал, что резкий перенос боевых действий под Киев невозможен

Залужный: Сегодня самая большая для нас опасность – ракетные удары. Однако мы боремся Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников говорили с Бринк о поставках оружия и контроле за этим процессом. Главнокомандующий также рассказал послу о ситуации на фронте и заверил в надежности обороны Киева.

"Нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Так что резкий перенос боевых действий под Киев невозможен. Сегодня самая большая для нас опасность – ракетные удары. Однако мы боремся. Сбиваем немалое количество ракет врага", – сказал он.

Благодаря оборонной помощи, которую предоставили Украине партнеры, ВСУ могут отслеживать подготовку к запуску и запуск Россией ракет по территории страны, рассказали Резников и Залужный.

Главком ВСУ сообщил, что украинские военные пристально следят за действиями оккупантов в Черном море.

"Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", – добавил он.

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