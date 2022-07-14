Залужный заверил Милли, что ВСУ не допустят попадания западного оружия в руки российских террористов

"Традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Отметил, что противник продолжает сосредоточивать свои усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм – Славянск, Святогорск – Славянск, Лисичанск – Соледар, Лисичанск – Северск, Попасная – Соледар. Нам удается отбивать массированные атаки противника", – подчеркнул Залужный.

По его словам, на херсонском направлении подразделения сил обороны продолжают освобождать территории Украины.

"Генерал Милли отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS. Мы обсудили темпы и объем поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – резюмировал Залужный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Залужный регулярно созванивается с Милли и называет его своим наставником. Последний раз о переговорах с генералом он сообщал 28 июня – тогда главнокомандующий ВСУ уведомил собеседника об усилении ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов.