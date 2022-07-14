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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный заверил Милли, что ВСУ не допустят попадания западного оружия в руки российских террористов

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Залужный: Нам удается отбивать массированные атаки противника
Залужный: Нам удается отбивать массированные атаки противника
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам. Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Отметил, что противник продолжает сосредоточивать свои усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм – Славянск, Святогорск – Славянск, Лисичанск – Соледар, Лисичанск – Северск, Попасная – Соледар. Нам удается отбивать массированные атаки противника", – подчеркнул Залужный.

По его словам, на херсонском направлении подразделения сил обороны продолжают освобождать территории Украины.

"Генерал Милли отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS. Мы обсудили темпы и объем поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – резюмировал Залужный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Залужный регулярно созванивается с Милли и называет его своим наставником. Последний раз о переговорах с генералом он сообщал 28 июня – тогда главнокомандующий ВСУ уведомил собеседника об усилении ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

В поставки Украине вошли, в частности, высокоточные американские реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км. 

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.

В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отмечают и феноменальную точность американских РСЗО. Современная война, по убеждению министра обороны Украины Алексея Резникова, продемонстрировала, что "высокие технологии побеждают нашествие".

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, HIMARS
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