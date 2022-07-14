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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, а ты мечешься, как долбо…б". В перехвате СБУ оккупант жалуется на новое оружие ВСУ

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Украинские военные отмечают феноменальную точность американских РСЗО HIMARS
Украинские военные отмечают феноменальную точность американских РСЗО HIMARS
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты недовольны точностью ударов, которые ВСУ наносят с помощью нового западного вооружения. Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного со своей женой, который 14 июля в Facebook опубликовала пресс-служба СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что захватчики в панике от возможностей оружия, которое получает украинская армия.

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают – и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо…б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо…бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – жалуется оккупант жене.

Женщина советует мужу "стрелять танками".

"Да x…ли… Они начинают бить тебя за 3–4 км. Куда ты танком стрельнешь?" – отвечает ей захватчик.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/359401906374573/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

В поставки Украине вошли, в частности, высокоточные американские реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км. 

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.

В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отмечают и феноменальную точность американских РСЗО. Современная война, по убеждению министра обороны Украины Алексея Резникова, продемонстрировала, что "высокие технологии побеждают нашествие".

Теги: Россия, СБУ, Украина, оружие, вооружение, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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