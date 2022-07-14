"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, а ты мечешься, как долбо…б". В перехвате СБУ оккупант жалуется на новое оружие ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что захватчики в панике от возможностей оружия, которое получает украинская армия.
"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают – и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо…б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо…бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – жалуется оккупант жене.
Женщина советует мужу "стрелять танками".
"Да x…ли… Они начинают бить тебя за 3–4 км. Куда ты танком стрельнешь?" – отвечает ей захватчик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
В поставки Украине вошли, в частности, высокоточные американские реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км.
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.
В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отмечают и феноменальную точность американских РСЗО. Современная война, по убеждению министра обороны Украины Алексея Резникова, продемонстрировала, что "высокие технологии побеждают нашествие".