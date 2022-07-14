"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, а ты мечешься, как долбо…б". В перехвате СБУ оккупант жалуется на новое оружие ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что захватчики в панике от возможностей оружия, которое получает украинская армия.

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают – и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо…б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо…бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – жалуется оккупант жене.

Женщина советует мужу "стрелять танками".

"Да x…ли… Они начинают бить тебя за 3–4 км. Куда ты танком стрельнешь?" – отвечает ей захватчик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)