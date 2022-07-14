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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили попытку штурма оккупантов в Харьковской области – Генштаб

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ВСУ отбили штурм оккупантов
ВСУ отбили штурм оккупантов
Фото: EPA

Российские оккупанты пытались вести штурм в направлении села Курулька Харьковской области, но отошли. В районе Верхнекаменского боевые действия продолжаются. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 14 июля.

"На Славянском направлении враг ведет огненное поражение вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подолевки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел. На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григорьевки, Северского, Краматорска, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Нанес авиационные удары вблизи Верхнекаменского и Маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении оккупанты из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и вблизи Углегорской ТЭС, а также нанесли авиаудары вблизи Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. ВСУ отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

Также оккупанты нанесли авиаудары недалеко от Авдеевки и Каменки.

"[Враг] осуществлял наступление в направлении населенного пункта Каменка, имеет частичный успех", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Потери среди личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину на 13 июля, по данным Генштаба ВСУ, составляют около 37 570 военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Славянск, Генштаб ВСУ, Авдеевка, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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