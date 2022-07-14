ВСУ отбили попытку штурма оккупантов в Харьковской области – Генштаб

"На Славянском направлении враг ведет огненное поражение вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подолевки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел. На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григорьевки, Северского, Краматорска, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Нанес авиационные удары вблизи Верхнекаменского и Маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении оккупанты из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и вблизи Углегорской ТЭС, а также нанесли авиаудары вблизи Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. ВСУ отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

Также оккупанты нанесли авиаудары недалеко от Авдеевки и Каменки.

"[Враг] осуществлял наступление в направлении населенного пункта Каменка, имеет частичный успех", – отметили в Генштабе.

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