ВСУ отбили попытку штурма оккупантов в Харьковской области – Генштаб

"На Славянском направлении враг ведет огненное поражение вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подолевки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел. На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григорьевки, Северского, Краматорска, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Нанес авиационные удары вблизи Верхнекаменского и Маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.
На Бахмутском направлении оккупанты из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и вблизи Углегорской ТЭС, а также нанесли авиаудары вблизи Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. ВСУ отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.
Также оккупанты нанесли авиаудары недалеко от Авдеевки и Каменки.
"[Враг] осуществлял наступление в направлении населенного пункта Каменка, имеет частичный успех", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
Потери среди личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину на 13 июля, по данным Генштаба ВСУ, составляют около 37 570 военных.