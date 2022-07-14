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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали уже около 37 870 российских оккупантов – Генштаб

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Оккупанты в войне против Украины потеряли уже 1667 танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли уже 1667 танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 37 870 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook 14 июля.

За сутки украинские военные ликвидировали 300 оккупантов. 

Другие потери войск РФ составили: 

  • танки – 1667 (+18);
  • боевые бронированные машины – 3852 (+20);
  • артиллерийские системы – 840 (+1);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО – 109;
  • самолетов – 219 (+2);
  • вертолетов – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3);
  • крылатые ракеты – 155;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16);
  • специальная техника – 67.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ПВО, артиллерия, самолеты, ВСУ, война России против Украины
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