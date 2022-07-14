ВСУ ликвидировали уже около 37 870 российских оккупантов – Генштаб

За сутки украинские военные ликвидировали 300 оккупантов.
Другие потери войск РФ составили:
- танки – 1667 (+18);
- боевые бронированные машины – 3852 (+20);
- артиллерийские системы – 840 (+1);
- РСЗО – 247;
- средства ПВО – 109;
- самолетов – 219 (+2);
- вертолетов – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3);
- крылатые ракеты – 155;
- корабли/катера – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16);
- специальная техника – 67.
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.