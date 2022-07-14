Оккупанты выпустили по Николаеву девять ракет с комплекса С-300, ранен один человек – ОВА

"Утром, 14 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации по областному центру выпущено девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300. В настоящее время известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы. Один человек ранен. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, в частности – гостиницу "Николаев" в центре города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.