Оккупанты выпустили по Николаеву девять ракет с комплекса С-300, ранен один человек – ОВА

"Утром, 14 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации по областному центру выпущено девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300. В настоящее время известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы. Один человек ранен. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, в частности – гостиницу "Николаев" в центре города.

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