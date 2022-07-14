"Российское руководство поняло, что оно проиграло". Арестович заявил, что оккупанты уже "мысленно сдали" Херсон

Арестович о россиянах: Они уже мертвы. Это поезд в огне, который едет в пропасть Фото: president.gov.ua

"Я хочу сказать, что российское руководство поняло, что оно проиграло... Есть у них люди, которые надеются, что им удастся удержать Луганскую и Донецкую [области], сперва захватив, и на этом сторговаться", – сказал Арестович.

По его словам, на западе сейчас огромное количество россиян, которые пытаются "как-то порешать", "выкрутить руки ООН, Турции, Западу", начиная с вопросов экспорта зерна из Украины и продолжая более глобальными. Но Арестович уверен, что у них ничего не удастся.

"Они уже мертвы. Это поезд в огне, который едет в пропасть, просто нужно какое-то время на инерцию еще... Российским солдатам и офицерам на поле боя это объяснять не надо, судя по тому, что мы слышим в перехватах, они уже все поняли: война проиграна", – заявил советник главы ОП.

По его мнению, с середины августа до ноября "жесты доброй воли" у россиян "будут в огромных количествах".

Арестович считает, что россияне уже планируют отступление через Антоновский мост в Херсонской области, где, по информации Херсонской ОВА, оккупанты строят фортификационные сооружения.

"Они собираются защищать Антоновский мост, чтоб мы с ходу на него не выскочили. Это характернейший признак, они отрабатывают на практике инженерные вопросы, связанные с возможным отступлением. Он им очень нужен, чтобы отступить, у них нет других вариантов. Эти признаки накапливаются, и будут увеличиваться. Я уверен на 101%, что Херсон они мысленно "сдали" уже, – сказал Арестович.

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