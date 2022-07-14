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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российское руководство поняло, что оно проиграло". Арестович заявил, что оккупанты уже "мысленно сдали" Херсон

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Арестович о россиянах: Они уже мертвы. Это поезд в огне, который едет в пропасть
Арестович о россиянах: Они уже мертвы. Это поезд в огне, который едет в пропасть
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович уверен, что оккупанты уже смирились со сдачей Херсона украинским военным и отрабатывают пути отступления. Об этом он заявил 13 июля в эфире YouTube канала "Фейгин Live", фрагмент видео опубликовал "24 канал".

"Я хочу сказать, что российское руководство поняло, что оно проиграло... Есть у них люди, которые надеются, что им удастся удержать Луганскую и Донецкую [области], сперва захватив, и на этом сторговаться", – сказал Арестович.

По его словам, на западе сейчас огромное количество россиян, которые пытаются "как-то порешать", "выкрутить руки ООН, Турции, Западу", начиная с вопросов экспорта зерна из Украины и продолжая более глобальными. Но Арестович уверен, что у них ничего не удастся. 

"Они уже мертвы. Это поезд в огне, который едет в пропасть, просто нужно какое-то время на инерцию еще... Российским солдатам  и офицерам на поле боя это объяснять не надо, судя по тому, что мы слышим в перехватах, они уже все поняли: война проиграна", – заявил советник главы ОП. 

По его мнению, с середины августа до ноября "жесты доброй воли" у россиян "будут в огромных количествах". 

Арестович считает, что россияне уже планируют отступление через Антоновский мост в Херсонской области, где, по информации Херсонской ОВА, оккупанты строят фортификационные сооружения

"Они собираются защищать Антоновский мост, чтоб мы с ходу на него не выскочили. Это характернейший признак, они отрабатывают на практике инженерные вопросы, связанные с возможным отступлением. Он им очень нужен, чтобы отступить, у них нет других вариантов. Эти признаки накапливаются, и будут увеличиваться. Я уверен на 101%, что Херсон они мысленно "сдали" уже, – сказал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе "референдум о присоединении к России". По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.  "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, Алексей Арестович, мост, война России против Украины, деоккупация
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