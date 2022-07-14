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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты строят линию обороны у Антоновского моста через Днепр – Херсонская ОВА

Анонсированное контрнаступление ВСУ заставило российские войска в Херсонской области усиливать оборону
Анонсированное контрнаступление ВСУ заставило российские войска в Херсонской области усиливать оборону
Фото: EPA

Пресс-служба Херсонской областной военной администрации сообщила 13 июля в Facebook, что российские войска готовят линию обороны у Антоновского моста через Днепр.

"Оккупанты активизировались в самом Херсоне. В городе стало больше патрулей оккупантов и проверок людей на улицах и блокпостах. Враг оказывает давление на местное население, оккупанты отбирают авто у херсонцев, грабят местные предприятия. По сообщениям местных, оккупанты строят фортификационные сооружения возле Антоновского моста", – отметили в ОВА.

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. в первые дни войны за него шли ожесточенные бои, Украинские защитники были вынуждены отступить, при этом не взорвали объект. В руках оккупантов оказалась удобная переправа через Днепр, что не в последнюю очередь предопределило их успехи на юге.

Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid029XbF3mU4yrFnKfmXopRSM1VgkDZBSFSB2N1nMnU7LjZh3CVzATNH6yA3Z3tAoFAAl

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.  "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

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