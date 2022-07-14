Оккупанты строят линию обороны у Антоновского моста через Днепр – Херсонская ОВА

"Оккупанты активизировались в самом Херсоне. В городе стало больше патрулей оккупантов и проверок людей на улицах и блокпостах. Враг оказывает давление на местное население, оккупанты отбирают авто у херсонцев, грабят местные предприятия. По сообщениям местных, оккупанты строят фортификационные сооружения возле Антоновского моста", – отметили в ОВА.

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. в первые дни войны за него шли ожесточенные бои, Украинские защитники были вынуждены отступить, при этом не взорвали объект. В руках оккупантов оказалась удобная переправа через Днепр, что не в последнюю очередь предопределило их успехи на юге.

Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.