Через Мелитополь в сторону Херсона движется "нескончаемая колонна" военной техники оккупантов – СМИ

Отмечается, что через Мелитополь по улице Ивана Алексеева в сторону Херсона "движется нескончаемая колонна российской армии".
В то же время обстановка в городе накаляется с каждым днем – слышны взрывы и раздаются автоматные очереди.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук 8 июля призвала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми доступными способами, чтобы ВСУ могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.
Видеозапись речи Верещук в эфире национального телемарафона опубликована на ее странице в Facebook.
По словам Верещук, оккупанты делают все, чтобы не допустить эвакуации гражданских.
В частности, российские военные 12 июля в очередной раз заблокировали выезд из захваченного Мелитополя в Запорожье, сообщил мэр города Иван Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.
10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.