Через Мелитополь в сторону Херсона движется "нескончаемая колонна" военной техники оккупантов – СМИ

Отмечается, что через Мелитополь по улице Ивана Алексеева в сторону Херсона "движется нескончаемая колонна российской армии".

В то же время обстановка в городе накаляется с каждым днем – слышны взрывы и раздаются автоматные очереди.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук 8 июля призвала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми доступными способами, чтобы ВСУ могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

Видеозапись речи Верещук в эфире национального телемарафона опубликована на ее странице в Facebook.

По словам Верещук, оккупанты делают все, чтобы не допустить эвакуации гражданских.

В частности, российские военные 12 июля в очередной раз заблокировали выезд из захваченного Мелитополя в Запорожье, сообщил мэр города Иван Федоров.

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