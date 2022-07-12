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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заблокировали выезд из Мелитополя в Запорожье – мэр

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Оккупанты не пропускают людей чрез блокпост в Васильевке
Оккупанты не пропускают людей чрез блокпост в Васильевке
Фото: EPA

Российские оккупанты 12 июля в очередной раз заблокировали выезд из захваченного Мелитополя в Запорожье. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его словам, по непонятным причинам оккупанты не пропускают людей чрез блокпост в Васильевке.

"Рашисты настолько боятся контрнаступления ВСУ, что прикрылись тысячами гражданских людей как живым щитом. Весь город – в заложниках. Сколько дней продлится блокада, неизвестно. Но боремся за то, чтобы проезд открыли", – добавил мэр.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами, в том числе и Мелитополь, в котором до войны проживало 154 тыс. граждан. В городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

В начале мая оккупанты уже блокировали проезд через блокпост в Васильевке. Россияне не хотели пропускать мужчин любого возраста. Из-за этого эвакуированные из Бердянска не могли доехать до Запорожья. Аналогичная ситуация наблюдалась и в конце мая, писал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Запорожье, Мелитополь, Запорожская область, блокпост, российские оккупанты, Иван Федоров
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