В Мелитополе на местного коллаборанта совершили покушение

Селиванов, назначенный оккупантами "замначальника Главного управления МВД по Запорожской области", пишет, что покушение произошло этой ночью. По его словам, Сигута не пострадал.

Так называемый член "главного совета военной гражданской администрации Запорожской области" Рогов уточнил, что домовладение Сигуты обстреляли. По его словам, нападавшего застрелили при задержании.