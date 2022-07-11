В Мелитополе на местного коллаборанта совершили покушение

Селиванов, назначенный оккупантами "замначальника Главного управления МВД по Запорожской области", пишет, что покушение произошло этой ночью. По его словам, Сигута не пострадал.
Так называемый член "главного совета военной гражданской администрации Запорожской области" Рогов уточнил, что домовладение Сигуты обстреляли. По его словам, нападавшего застрелили при задержании.
Сигута был депутатом и заместителем председателя Мелитопольского районного совета восьмого созыва. Он избирался от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
С начала полномасштабной войны он распространял среди местных жителей российский номер телефона, куда предлагал отправлять данные о местонахождении украинских военных, технике и оружии, расположении систем ПВО на территории города и района, пишет Gazeta.ua. Кроме того, он добровольно занял должность "главы военной гражданской администрации Мелитопольского района".
Запорожская областная прокуратура 5 июля сообщила Сигуте о подозрении в коллаборационизме и государственной измене.