Пропагандисты РФ прибыли на захваченную Запорожскую АЭС для съемки сюжета об "успешной работе" станции – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" отмечают, что российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем "Росатома" и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью.

"Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" уточнил, что в связи с этим в международные органы безопасности АЭС отправят соответствующую ноту о преступных действиях россиян.

Война России против Украины. Главное (обновляется)