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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пропагандисты РФ прибыли на захваченную Запорожскую АЭС для съемки сюжета об "успешной работе" станции – "Энергоатом"

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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: Енергоатом / Telegram

На захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре российские оккупанты с участием пропагандистских СМИ собираются снимать сюжет об "успешной работе" станции под их контролем. Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.

В "Энергоатоме" отмечают, что российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем "Росатома" и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью.

"Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" уточнил, что в связи с этим в международные органы безопасности АЭС отправят соответствующую ноту о преступных действиях россиян.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, оккупация, Запорожская область, российская пропаганда, Росатом, Запорожская АЭС, российские оккупанты
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