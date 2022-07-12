Возле Мелитополя возник пожар на базе ГСЧС, куда оккупанты перевезли военную технику – мэр

Об этом 12 июля в Telegram со ссылкой на местных жителей сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", – отметил городской голова.
Федоров рассказал, что жители услышали более 25 взрывов вблизи Мирного.
"Со стороны базы оккупантов засвидетельствовали густой черный дым. Надеемся на хорошие новости! Верим в ВСУ", – написал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.
В ночь на 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.