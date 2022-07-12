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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Мелитополя возник пожар на базе ГСЧС, куда оккупанты перевезли военную технику – мэр

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Со стороны базы оккупантов местные жители засвидетельствовали густой черный дым, отметил мэр Мелитополя
Со стороны базы оккупантов местные жители засвидетельствовали густой черный дым, отметил мэр Мелитополя
Фото: Офіційна сторінка Рищука Євгена / Facebook (иллюстративное)

В поселке Мирное Мелитопольского района возник пожар на базе воинской части Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которую захватили российские оккупанты.

Об этом 12 июля в Telegram со ссылкой на местных жителей сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", – отметил городской голова.

Федоров рассказал, что жители услышали более 25 взрывов вблизи Мирного.

"Со стороны базы оккупантов засвидетельствовали густой черный дым. Надеемся на хорошие новости! Верим в ВСУ", – написал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

В ночь на 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, захват, Мелитополь, военная техника, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, взрывы, удары, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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