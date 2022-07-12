Возле Мелитополя возник пожар на базе ГСЧС, куда оккупанты перевезли военную технику – мэр

Об этом 12 июля в Telegram со ссылкой на местных жителей сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", – отметил городской голова.

Федоров рассказал, что жители услышали более 25 взрывов вблизи Мирного.

"Со стороны базы оккупантов засвидетельствовали густой черный дым. Надеемся на хорошие новости! Верим в ВСУ", – написал мэр.

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