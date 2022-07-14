ВСУ нанесли удары по двум пунктам управления оккупантов и посадочной площадке в Новой Каховке – ОК "Юг"

"В рамках выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено "исключение из активов" 13 рашистов, шести единиц бронированной и автомобильной техники. А также нанесены удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются", – говорится в сообщении.
Вечером 11 июля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвали склад боеприпасов армии РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе "референдум" о "присоединении" к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона.
10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.
Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 12 июля.