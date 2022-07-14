ВСУ нанесли удары по двум пунктам управления оккупантов и посадочной площадке в Новой Каховке – ОК "Юг"

"В рамках выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено "исключение из активов" 13 рашистов, шести единиц бронированной и автомобильной техники. А также нанесены удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Вечером 11 июля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвали склад боеприпасов армии РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе "референдум" о "присоединении" к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона.

10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.

Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 12 июля.