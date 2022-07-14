Белый дом об обращении Спартц: После передачи ВСУ оружие – собственность Украины

Кирби акцентировал, что оружие, переданное Украине, после пересечения границы страны становится ее собственностью Фото: EPA

По словам Кирби, важно убедиться, что в Украине с должной ответственностью относятся к материалам, поставляемым из США, и в этом аспекте Белый дом разделяет обеспокоенность, высказанную членами Конгресса.

Он подчеркнул, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и готовы работать над этим вопросом совместно с американской администрацией.

В то же время он напомнил: как только оборудование оказывается в распоряжении ВСУ, оно становится собственностью Украины.

Кроме того, отметил Кирби, США не диктуют, как Украина должна использовать каждую единицу оборудования на поле боя.

Он указал, что США сейчас сосредоточены, на коммуникации с украинцами на всех уровнях, вплоть до президента Украины Владимира Зеленского, чтобы убедиться в правильном понимании военных потребностей Украины и в том, что американская помощь им отвечает.

В интервью украинскому изданию "Европейская правда" Спартц заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

Кроме того, Спартц рассказала о беспокойстве республиканцев и демократов в Конгрессе США относительно того, как будет организован контроль за тратой передаваемой Украине помощи.

Также она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет".