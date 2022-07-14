Белый дом об обращении Спартц: После передачи ВСУ оружие – собственность Украины

По словам Кирби, важно убедиться, что в Украине с должной ответственностью относятся к материалам, поставляемым из США, и в этом аспекте Белый дом разделяет обеспокоенность, высказанную членами Конгресса.
Он подчеркнул, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и готовы работать над этим вопросом совместно с американской администрацией.
В то же время он напомнил: как только оборудование оказывается в распоряжении ВСУ, оно становится собственностью Украины.
Кроме того, отметил Кирби, США не диктуют, как Украина должна использовать каждую единицу оборудования на поле боя.
Он указал, что США сейчас сосредоточены, на коммуникации с украинцами на всех уровнях, вплоть до президента Украины Владимира Зеленского, чтобы убедиться в правильном понимании военных потребностей Украины и в том, что американская помощь им отвечает.
В интервью украинскому изданию "Европейская правда" Спартц заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.
Кроме того, Спартц рассказала о беспокойстве республиканцев и демократов в Конгрессе США относительно того, как будет организован контроль за тратой передаваемой Украине помощи.
Также она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет".
Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 лет стала первой конгрессвумен, которая родилась и выросла в Украине, отмечает "ВВС News Україна".
Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".
В письме она упомянула также замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".
9 июля демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.
Спартц ответила, что Каптур слушает "карманных бюрократов Андрея Ермака". 11 июля она заявила, что глава ОПУ должен уйти в отставку.