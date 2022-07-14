ГОРДОН
 
 
МИР

Белый дом об обращении Спартц: После передачи ВСУ оружие – собственность Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кирби акцентировал, что оружие, переданное Украине, после пересечения границы страны становится ее собственностью
Кирби акцентировал, что оружие, переданное Украине, после пересечения границы страны становится ее собственностью
Фото: EPA

Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" 13 июля пообещал, что Белый дом ответит члену Палаты представителей США от Республиканской партии Виктории Спартц на ее обращение о контроле над поставками вооружения Украине "должным образом".

По словам Кирби, важно убедиться, что в Украине с должной ответственностью относятся к материалам, поставляемым из США, и в этом аспекте Белый дом разделяет обеспокоенность, высказанную членами Конгресса.

Он подчеркнул, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и готовы работать над этим вопросом совместно с американской администрацией.

В то же время он напомнил: как только оборудование оказывается в распоряжении ВСУ, оно становится собственностью Украины.

Кроме того, отметил Кирби, США не диктуют, как Украина должна использовать каждую единицу оборудования на поле боя.

Он указал, что США сейчас сосредоточены, на коммуникации с украинцами на всех уровнях, вплоть до президента Украины Владимира Зеленского, чтобы убедиться в правильном понимании военных потребностей Украины и в том, что американская помощь им отвечает.

В интервью украинскому изданию "Европейская правда" Спартц заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России. 

Кроме того, Спартц рассказала о беспокойстве республиканцев и демократов в Конгрессе США относительно того, как будет организован контроль за тратой передаваемой Украине помощи. 

Также она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет".

    Контекст:

    Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 лет стала первой конгрессвумен, которая родилась и выросла в Украине, отмечает "ВВС News Україна".

    Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".

    В письме она упомянула также замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

    9 июля демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.

    Спартц ответила, что Каптур слушает "карманных бюрократов Андрея Ермака". 11 июля она заявила, что глава ОПУ должен уйти в отставку.

    Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, вооружение, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби, Виктория Спартц
    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
    МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
     

    Нажмите «Нравится», чтобы читать
    Gordonua.com в Facebook

    Я уже читаю Gordonua в Facebook

     
    Бульвар Шоубиз. Приложение
    все публикации
      Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
      Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
      Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
      Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки G
    Дмитрий ГОРДОН
      Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
      Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
      Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
      Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
      Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
      Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
    EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
    EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
      Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
      Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
    "Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
    "Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
    "Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
    "Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
      "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
      "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
      "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
      "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
    "Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
    "Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
      "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
      "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
    "Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
    "Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
    "Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
    "Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
    "Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
    "Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
     
     
     
     

    Публикации

     
    все публикации
     
     
    Популярно в Бульваре
    1
    "Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (208429)
    2
    Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (139869)
    3
    "Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (120971)
    4
    "Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (118838)
    5
    Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (117987)
    6
    Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (109776)
    7
    Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (97353)
    8
    "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (61625)
     
     
     
     