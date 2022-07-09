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"Попытка вернуть в американскую политику нарративы российской пропаганды". В МИД Украины отреагировали на заявление конгрессвумен Спартц о Ермаке

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В МИД Украины назвали письмо конгрессвумен украинского происхождения "попыткой вернуть в американскую политику нарративы российской пропаганды"
В МИД Украины назвали письмо конгрессвумен украинского происхождения "попыткой вернуть в американскую политику нарративы российской пропаганды"
Фото: depositphotos.com

Американская конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и его "предполагаемыми связями с Россией". Спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook 9 июля прокомментировал письмо Спартц.

Он подчеркнул, что Украина глубоко благодарна США за поддержку в противостоянии российской агрессии.

"На этом фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления члена Конгресса США Виктории Спартц. Они являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США", – заявил спикер.

В МИД посоветовали Спартц "оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев". По словам Николенко, "особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения".

Спикер МИД заявил, что Спартц также должна "прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины".

"Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которым, очевидно, и стремится Виктория Спартц, будут способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле", – написал Николенко.

Он выразил уверенность, что никакие заявления и провокации не подорвут высокий уровень доверия, который установился между президентами Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом, Андреем Ермаком и советником президента США Джейком Салливаном, главой МИД Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также другими чиновниками Украины и США.

Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook
Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: США, МИД, МИД Украины, Олег Николенко, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Виктория Спартц
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