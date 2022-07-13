У СНБО не существует документов о связях Ермака с Россией – Данилов

Данилов пообещал сообщить обществу, "когда такие документы будут" Фото: rnbo.gov.ua

Об этом Данилов рассказал 12 июля в эфире "Радіо Свобода", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ.

Секретаря СНБО спросили, есть ли у Совета нацбезопасности хоть малейшие основания полагать, что Ермак хоть как-то связан с Россией.

"Для того, чтобы дать ответ на такой вопрос, с учетом того, что я являюсь должностным лицом, должны быть документы в аппарате Совета по нацбезопасности и обороне Украины, – ответил Данилов. – Когда такие документы будут – мы обязательно должны сообщить об этом обществу. На сегодняшний день у нас таких документов не существует".

Он добавил, что в Украине "есть органы, имеющие право подавать те или иные документы для рассмотрения в аппарате СНБО".