У СНБО не существует документов о связях Ермака с Россией – Данилов

Об этом Данилов рассказал 12 июля в эфире "Радіо Свобода", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ.
Секретаря СНБО спросили, есть ли у Совета нацбезопасности хоть малейшие основания полагать, что Ермак хоть как-то связан с Россией.
"Для того, чтобы дать ответ на такой вопрос, с учетом того, что я являюсь должностным лицом, должны быть документы в аппарате Совета по нацбезопасности и обороне Украины, – ответил Данилов. – Когда такие документы будут – мы обязательно должны сообщить об этом обществу. На сегодняшний день у нас таких документов не существует".
Он добавил, что в Украине "есть органы, имеющие право подавать те или иные документы для рассмотрения в аппарате СНБО".
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц 8 июля обратилась к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой ОПУ Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".
В письме она упомянула также замглавы ОПУ Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".
9 июля демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.
Спартц ответила, что Каптур слушает "карманных бюрократов Андрея Ермака". 11 июля она заявила, что глава ОПУ должен уйти в отставку.
Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 лет стала первой конгрессвумен, которая родилась и выросла в Украине, отмечает "ВВС News Україна".