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Конгрессвумен Спартц – своей коллеге Каптур: Слушать карманных бюрократов Ермака – служить Кремлю

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Спартц (слева) и Каптур (справа) поспорили из-за украинских чиновников
Спартц (слева) и Каптур (справа) поспорили из-за украинских чиновников
Фото: EPA

Член Палаты представителей США Виктория Спартц, попросившая президента США проверить "российские связи" главы ОП Андрея Ермака, ответила на заявление сопредседателя группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур. Свой комментарий Спартц опубликовала в Twitter.

По мнению Спартц, Каптур следует, прежде чем высказываться о ситуации в Украине, "хотя бы раз поехать в Украину и увидеть, что происходит на месте".

"Марси, слушать карманных бюрократов Андрея Ермака – это служить никому иному, как Кремлю", – сказала она.

Контекст:

Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".

В письме она упомянула также замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

9 июля Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.

Теги: Россия, США, Украина, Марси Каптур, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Виктория Спартц
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