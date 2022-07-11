Конгрессвумен Спартц – своей коллеге Каптур: Слушать карманных бюрократов Ермака – служить Кремлю

По мнению Спартц, Каптур следует, прежде чем высказываться о ситуации в Украине, "хотя бы раз поехать в Украину и увидеть, что происходит на месте".

"Марси, слушать карманных бюрократов Андрея Ермака – это служить никому иному, как Кремлю", – сказала она.

Before @RepMarcyKaptur makes her tough claims, she should go to Ukraine and see what’s happening on the ground - at least once.



Marcy, listening to bureaucrats in the pocket of @AndriyYermak serves no one but the Kremlin. https://t.co/fptCFmA9lN — Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) July 10, 2022