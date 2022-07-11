Конгрессвумен Спартц – своей коллеге Каптур: Слушать карманных бюрократов Ермака – служить Кремлю

По мнению Спартц, Каптур следует, прежде чем высказываться о ситуации в Украине, "хотя бы раз поехать в Украину и увидеть, что происходит на месте".
"Марси, слушать карманных бюрократов Андрея Ермака – это служить никому иному, как Кремлю", – сказала она.
Before @RepMarcyKaptur makes her tough claims, she should go to Ukraine and see what’s happening on the ground - at least once.— Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) July 10, 2022
Marcy, listening to bureaucrats in the pocket of @AndriyYermak serves no one but the Kremlin. https://t.co/fptCFmA9lN
Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".
В письме она упомянула также замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".
9 июля Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.