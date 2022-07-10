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ПОЛИТИКА

В ОПУ заявили, что не получали от Спартц каких-либо писем или обращений по поводу Ермака

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Никифоров: Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их
Никифоров: Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их
Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины не получал каких-либо писем или обращений от конгрессвумен от Республиканской партии Виктории Спартц, которая ранее высказала претензии в адрес главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом в комментарии Общественному 10 июля заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

"Это дело американской депутатки и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства ее обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали", – сказал спикер.

Контекст:

8 июля американская конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. В пресс-релизе на сайте Спартц говорится: "Основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых господином Ермаком в Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения". В самом письме упоминаний о России нет, но есть засекреченная часть.

Спикер МИД Украины Олег Николенко 9 июля раскритиковал письмо Спартц. Он назвал действия конгрессвумен "неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США". В МИД посоветовали Спартц "оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев".

Конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, в заявлении, опубликованном 9 июля, выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Уровень и масштабы сотрудничества США с Офисом президента Зеленского не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника. Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают [президенту РФ Владимиру] Путину и его пропагандистам", – заявила она.

Ермак назначен главой Офиса президента Украины в феврале 2020 года. До того он был советником Зеленского.

Теги: Конгресс США, Марси Каптур, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Сергей Никифоров, Виктория Спартц
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