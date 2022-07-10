Сопредседатель проукраинского кокуса в Конгрессе США выразила поддержку Зеленскому на фоне заявлений конгрессвумен Спартц в адрес Ермака

Она отметила, что в подавляющем большинстве двухпартийный Конгресс США поддерживает Украину "в ее героических усилиях по защите родины и прекращению жестокой войны России".

"В то время как некоторые члены [Конгресса] могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его лидерство, поскольку Украина борется за свое выживание. Уровень и масштабы сотрудничества США с Офисом президента Зеленского не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника. Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают [президенту РФ Владимиру] Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты привержены победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем Соединенные Штаты. Как союзники, мы продолжим работать рука об руку с президентом Зеленским и его офисом, чтобы положить конец этой войне", – заявила Каптур.