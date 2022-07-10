Сопредседатель проукраинского кокуса в Конгрессе США выразила поддержку Зеленскому на фоне заявлений конгрессвумен Спартц в адрес Ермака

Она отметила, что в подавляющем большинстве двухпартийный Конгресс США поддерживает Украину "в ее героических усилиях по защите родины и прекращению жестокой войны России".
"В то время как некоторые члены [Конгресса] могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его лидерство, поскольку Украина борется за свое выживание. Уровень и масштабы сотрудничества США с Офисом президента Зеленского не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника. Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают [президенту РФ Владимиру] Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты привержены победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем Соединенные Штаты. Как союзники, мы продолжим работать рука об руку с президентом Зеленским и его офисом, чтобы положить конец этой войне", – заявила Каптур.
8 июля американская конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. В пресс-релизе на сайте Спартц говорится: "Основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых господином Ермаком в Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения". В самом письме упоминаний о России нет, но есть засекреченная часть.
Спикер МИД Украины Олег Николенко 9 июля раскритиковал письмо Спартц. Он назвал действия конгрессвумен "неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США". В МИД посоветовали Спартц "оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев".
Ермак назначен главой Офиса президента Украины в феврале 2020 года. До того он был советником Зеленского.