ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Спартц опубликовала новое заявление о Ермаке. Требует его отставки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спартц: Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с уже сомнительной репутацией, он ушел бы в отставку этой зимой
Спартц: Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с уже сомнительной репутацией, он ушел бы в отставку этой зимой
Фото: ЕРА

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц, которая на прошлой неделе попросила президента США Джо Байдена проверить "российские связи" главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, выпустила новое заявление, касающееся главы ОП.

"Киев должен лучше поддерживать свою героическую армию, а господин Ермак – уйти в отставку", – сказано в заявлении, опубликованном на ее сайте 11 июля. 

Конгрессвумен, рассуждая о свободе, рассказала, что "выросла в условиях диктатуры". 

"Я придаю большое значение тем, кто готов рисковать жизнью ради свободы. Именно поэтому наши военные и ветераны всегда будут для меня приоритетом номер один", – продолжила она. 

Спартц заявила, что за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, посетила Украину шесть раз, встречалась с жителями разных городов и военнослужащими. Она утверждает, что вдохновилась силой и решимостью защитников Украины, но была разочарована, когда узнала, что "вместо того, чтобы признать своих военных и начать общенациональные усилия по их поддержке, Киев с Андреем Ермаком у власти играет в политику". 

"Кроме того, у Киева, похоже, есть деньги на восстановление инфраструктуры, не являющейся жизненно необходимой, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов антитеррористической операции 2014 года с оккупированных территорий. К сожалению, вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые я подняла на прошлой неделе, господин Ермак начал против меня клеветническую кампанию. Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу господина Ермака. Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с уже сомнительной репутацией, он ушел бы в отставку этой зимой после того, как заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", – добавила она. 

Спартц говорит, что после того, как она впервые озвучила свои опасения, "марионетки Ермака" обвинили ее в желании получить политическую выгоду. Имен таких "марионеток" она не назвала, но заявила, что подобные заявления могут делать лишь лица, которые не понимают политику всеобщих выборов в США. 

"В этом нет никакой политической выгоды, но это правильный поступок. После того, как я некоторое время пыталась решить этот вопрос внутри страны, я поднимаю его публично из-за большой озабоченности. Более того, некоторые предполагают, что дополнительный надзор может задержать поставки оружия украинским военным. Напротив, нынешнее отсутствие надзора является фактором, способствующим задержкам, а надлежащий надзор и логистика только увеличат скорость и эффективность", – добавила она. 

Контекст:

Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 стала первой конгрессвумен, которая родилась и выросла в Украине, отмечает "ВВС News Україна"

Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".

В письме она упомянула также замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

9 июля демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.

11 июля вышло интервью Спартц, в котором она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет". В том же интервью она говорила о контроле за тратой средств и сказала, что "проблема не в Ермаке". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, отставка, чиновники, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Виктория Спартц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (325387)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (183324)
3
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (79487)
4
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (74651)
5
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (48912)
6
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (44889)
7
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (38281)
8
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (26021)
 
 
 
 