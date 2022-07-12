Спартц опубликовала новое заявление о Ермаке. Требует его отставки

Спартц: Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с уже сомнительной репутацией, он ушел бы в отставку этой зимой Фото: ЕРА

"Киев должен лучше поддерживать свою героическую армию, а господин Ермак – уйти в отставку", – сказано в заявлении, опубликованном на ее сайте 11 июля.

Конгрессвумен, рассуждая о свободе, рассказала, что "выросла в условиях диктатуры".

"Я придаю большое значение тем, кто готов рисковать жизнью ради свободы. Именно поэтому наши военные и ветераны всегда будут для меня приоритетом номер один", – продолжила она.

Спартц заявила, что за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, посетила Украину шесть раз, встречалась с жителями разных городов и военнослужащими. Она утверждает, что вдохновилась силой и решимостью защитников Украины, но была разочарована, когда узнала, что "вместо того, чтобы признать своих военных и начать общенациональные усилия по их поддержке, Киев с Андреем Ермаком у власти играет в политику".

"Кроме того, у Киева, похоже, есть деньги на восстановление инфраструктуры, не являющейся жизненно необходимой, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов антитеррористической операции 2014 года с оккупированных территорий. К сожалению, вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые я подняла на прошлой неделе, господин Ермак начал против меня клеветническую кампанию. Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу господина Ермака. Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с уже сомнительной репутацией, он ушел бы в отставку этой зимой после того, как заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", – добавила она.

Спартц говорит, что после того, как она впервые озвучила свои опасения, "марионетки Ермака" обвинили ее в желании получить политическую выгоду. Имен таких "марионеток" она не назвала, но заявила, что подобные заявления могут делать лишь лица, которые не понимают политику всеобщих выборов в США.

"В этом нет никакой политической выгоды, но это правильный поступок. После того, как я некоторое время пыталась решить этот вопрос внутри страны, я поднимаю его публично из-за большой озабоченности. Более того, некоторые предполагают, что дополнительный надзор может задержать поставки оружия украинским военным. Напротив, нынешнее отсутствие надзора является фактором, способствующим задержкам, а надлежащий надзор и логистика только увеличат скорость и эффективность", – добавила она.