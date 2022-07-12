Спартц опубликовала новое заявление о Ермаке. Требует его отставки

"Киев должен лучше поддерживать свою героическую армию, а господин Ермак – уйти в отставку", – сказано в заявлении, опубликованном на ее сайте 11 июля.
Конгрессвумен, рассуждая о свободе, рассказала, что "выросла в условиях диктатуры".
"Я придаю большое значение тем, кто готов рисковать жизнью ради свободы. Именно поэтому наши военные и ветераны всегда будут для меня приоритетом номер один", – продолжила она.
Спартц заявила, что за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, посетила Украину шесть раз, встречалась с жителями разных городов и военнослужащими. Она утверждает, что вдохновилась силой и решимостью защитников Украины, но была разочарована, когда узнала, что "вместо того, чтобы признать своих военных и начать общенациональные усилия по их поддержке, Киев с Андреем Ермаком у власти играет в политику".
"Кроме того, у Киева, похоже, есть деньги на восстановление инфраструктуры, не являющейся жизненно необходимой, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов антитеррористической операции 2014 года с оккупированных территорий. К сожалению, вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые я подняла на прошлой неделе, господин Ермак начал против меня клеветническую кампанию. Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу господина Ермака. Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с уже сомнительной репутацией, он ушел бы в отставку этой зимой после того, как заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", – добавила она.
Спартц говорит, что после того, как она впервые озвучила свои опасения, "марионетки Ермака" обвинили ее в желании получить политическую выгоду. Имен таких "марионеток" она не назвала, но заявила, что подобные заявления могут делать лишь лица, которые не понимают политику всеобщих выборов в США.
"В этом нет никакой политической выгоды, но это правильный поступок. После того, как я некоторое время пыталась решить этот вопрос внутри страны, я поднимаю его публично из-за большой озабоченности. Более того, некоторые предполагают, что дополнительный надзор может задержать поставки оружия украинским военным. Напротив, нынешнее отсутствие надзора является фактором, способствующим задержкам, а надлежащий надзор и логистика только увеличат скорость и эффективность", – добавила она.
Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 стала первой конгрессвумен, которая родилась и выросла в Украине, отмечает "ВВС News Україна".
Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".
В письме она упомянула также замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".
9 июля демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.
11 июля вышло интервью Спартц, в котором она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет". В том же интервью она говорила о контроле за тратой средств и сказала, что "проблема не в Ермаке".