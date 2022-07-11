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Спартц считает, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет"

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Спартц родилась и выросла в Украине. Она считает, что украинцы не поняли серьезность войны
Спартц родилась и выросла в Украине. Она считает, что украинцы не поняли серьезность войны
Фото: ЕРА

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц, которая попросила президента США Джо Байдена проверить "российские связи" главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, дала интервью украинскому изданию "Европейская правда" и высказала утверждение, что Украина "не готовится к войне".

Спартц рассказала о беспокойстве республиканцев и демократов в Конгрессе США относительно того, как будет организован контроль за тратой передаваемой Украине помощи. 

"Проблема, о которой я говорю, существует на двухпартийном уровне! И вам нужно ее решать!... Проблемы у Украины будут большими, если Украина сейчас не сможет с нами договориться, если Конгресс не почувствует, что мы можем вам доверять. Это ведь не во мне вопрос. Украинцы не понимают, что у Конгресса есть ответственность делать надзор, oversight по поводу того, куда и на что тратят американские деньги. Нас для этого выбирают наши избиратели", – заявила она. 

Конгрессвумен в ответ на вопрос о главе ОП и контроле за тратой средств, сказала, что "проблема не в Ермаке". 

"Проблема – не Ермак. В вашей стране есть проблемы, которые не решаются. И когда я спрашиваю, почему они не решаются, то наши люди мне говорят, что из-за Ермака. Потому это и поднялось. Проблема – то, что ваша страна не готовится к войне, не делает нужных вещей, и это меня очень беспокоит. Если этот человек не является источником проблем, то нужно смотреть, что дальше, почему эти проблемы происходят. Потому что сейчас у вас происходит не то. Вы к войне не готовитесь. Вы даже ведете себя так, словно у вас войны нет!" – продолжила она. 

Журналисты спросили, всерьез ли она говорит это двум украинцам. "В то время, когда есть погибшие родные и друзья, вы говорите, что мы не ощущаем, не готовы к тому, что война?" – возмутились они. 

Спартц заявила, что рассуждает так, потому что была в Украине "от запада до востока". 

"И если у вас война, то каждый человек в Украине, от мала до велика, должен быть частью войны. Но когда проезжаешь по вашим городам, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам – то видишь, что много где это не происходит. Вы все ждете, что все Запад будет делать. Люди сидят в ресторанах в Киеве, будто войны у вас уже нет, потому что война пошла на восток. Если у вас такая большая война, то вся индустрия, все люди ваши должны над этим работать. Но это ваш вопрос. Меня это не беспокоит. А для меня вопрос в том, что если мы тратим в Украине средства американских налогоплательщиков, то мы должны быть уверены, что эти средства идут к ребятам, которые воюют у вас", – добавила она. 

Конгрессвумен считает, что "все должны рыть окопы", украинцы, по ее мнению, не понимают, что в стране – война. 

"Украина и каждый украинец должны понять, что у вас очень серьезная война. Нужно, чтобы люди, кто чем может, помогали вашей армии, помогали военным, людям, желающим воевать. Каждый должен сделать кто что может, кто чем может помогать. Вы должны перейти на военные рельсы. Я советую не недооценивать вашего противника", – заявила Спартц. 

Контекст:

Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 стала первой конгрессвумен, которая родилась и выросла в Украине, отмечает "ВВС News Україна"

Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".

В письме она упомянула также замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

9 июля демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.

Украинцы только в рамках двух акций за последние недели собрали 1 млрд грн на беспилотники –  600 млн грн в рамках проекта "Народний Bayraktar" в конце июня и 400 млн грн – на "армию дронов" (проект стартовал 1 июля). 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, политика, украинцы, Виктория Спартц
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