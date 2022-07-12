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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Милованов назвал Спартц "неэтичным политическим чудовищем". Говорит, она озвучивает "антибайденовские нарративы"

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Милованов считает, что Спартц использовала в целях пиара информацию, которую ей могли "стандартно рассказать" украинские парламентарии и активисты
Милованов считает, что Спартц использовала в целях пиара информацию, которую ей могли "стандартно рассказать" украинские парламентарии и активисты
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов 12 июля в Facebook назвал "неэтичным политическим чудовищем" члена Палаты представителей США от Республиканской партии Викторию Спартц.

Спартц на прошлой неделе попросила президента США Джо Байдена проверить "российские связи" Ермака, а потом вышло интервью Спартц "Европейской правде", в котором она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет". В том же интервью она говорила о контроле за тратой средств и сказала, что "проблема не в Ермаке". 

Пост Милованова в том числе является реакцией на это интервью. 

По мнению политика, который сейчас занимает также пост главы набсовета "Укроборонпрома" и входит в состав консультативного совета Нацсовета по восстановлению Украины, Спартц использует Украину ради своих политических целей  вредит стране, "продвигая российские идеи о коррупции, о неизвестно куда исчезающем оружии, отсутствие надзора за помощью Украине".

"Виктории нужно переизбраться в Конгресс США осенью. А для этого нужно выиграть праймериз внутри партии и быть в национальной повестке дня. Вот поэтому она использует все антибайденовские нарративы: отсутствие надзора за деньгами налогоплательщиков США, сотрудничество с коррупционной Украиной, вероятность того, что оружие США попадет через Украину в Сирию или даже Россию", – возмутился он. 

Милованов добавил, что Спартц в интервью "Европейской правде" не дала конкретики и "не смогла ответить ни на один вопрос", а также обратил внимание на обвинения в адрес украинцев из-за посещения ресторанов во время войны. 

"Виктория не ответила, откуда у нее информация, не предоставила ни одного источника. Но завралась. То она говорила, что все ее источники вне Украины, то – что ей это говорили украинские парламентарии. Я подозреваю, что действительно были украинские парламентарии и активисты, которые стандартно рассказали Виктории, как у нас все плохо. А она это использовала в целях пиара. Надеюсь, это будет наукой для таких людей", – продолжил он. 

Также Милованов отреагировал на слова Спартц о поставках оружия Украине – она допустила, что вооружение "может оказаться в Сирии или России". По его мнению, это заявление было "наибольшей ее ошибкой". 

"Это обидело [редактора "Европейской правды"] Сергея [Сидоренко]. И меня тоже. И думаю, должно обидеть каждого украинца. Виктория – лживое циничное политическое животное, использующее Украину ради хайпа и переизбрания", – добавил Милованов. 

Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook
Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook

Контекст:

Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 стала первой конгрессвумен, которая родилась и выросла в Украине, отмечает "ВВС News Україна"

Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".

В письме она упомянула также замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

9 июля демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам. 

Спартц ответила, что Каптур слушает "карманных бюрократов Андрея Ермака". 11 июля она заявила, что глава ОПУ должен уйти в отставку

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, выборы, Конгресс США, обвинение, Тимофей Милованов, Виктория Спартц
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