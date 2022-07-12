Милованов назвал Спартц "неэтичным политическим чудовищем". Говорит, она озвучивает "антибайденовские нарративы"

Милованов считает, что Спартц использовала в целях пиара информацию, которую ей могли "стандартно рассказать" украинские парламентарии и активисты Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Спартц на прошлой неделе попросила президента США Джо Байдена проверить "российские связи" Ермака, а потом вышло интервью Спартц "Европейской правде", в котором она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет". В том же интервью она говорила о контроле за тратой средств и сказала, что "проблема не в Ермаке".

Пост Милованова в том числе является реакцией на это интервью.

По мнению политика, который сейчас занимает также пост главы набсовета "Укроборонпрома" и входит в состав консультативного совета Нацсовета по восстановлению Украины, Спартц использует Украину ради своих политических целей вредит стране, "продвигая российские идеи о коррупции, о неизвестно куда исчезающем оружии, отсутствие надзора за помощью Украине".

"Виктории нужно переизбраться в Конгресс США осенью. А для этого нужно выиграть праймериз внутри партии и быть в национальной повестке дня. Вот поэтому она использует все антибайденовские нарративы: отсутствие надзора за деньгами налогоплательщиков США, сотрудничество с коррупционной Украиной, вероятность того, что оружие США попадет через Украину в Сирию или даже Россию", – возмутился он.

Милованов добавил, что Спартц в интервью "Европейской правде" не дала конкретики и "не смогла ответить ни на один вопрос", а также обратил внимание на обвинения в адрес украинцев из-за посещения ресторанов во время войны.

"Виктория не ответила, откуда у нее информация, не предоставила ни одного источника. Но завралась. То она говорила, что все ее источники вне Украины, то – что ей это говорили украинские парламентарии. Я подозреваю, что действительно были украинские парламентарии и активисты, которые стандартно рассказали Виктории, как у нас все плохо. А она это использовала в целях пиара. Надеюсь, это будет наукой для таких людей", – продолжил он.

Также Милованов отреагировал на слова Спартц о поставках оружия Украине – она допустила, что вооружение "может оказаться в Сирии или России". По его мнению, это заявление было "наибольшей ее ошибкой".

"Это обидело [редактора "Европейской правды"] Сергея [Сидоренко]. И меня тоже. И думаю, должно обидеть каждого украинца. Виктория – лживое циничное политическое животное, использующее Украину ради хайпа и переизбрания", – добавил Милованов.

Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook