Западное оружие уже меняет ход войны, и это мы еще даже не начинали – Данилов

"Количественное преимущество росармии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" – написал Данилов.
Он добавил, что "деморализация, демилитаризация и деоккупация" – три основных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов оккупантов за последнее время.
Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022
І це ми ще не починали! *
1 июля Данилов заявлял, что помощи Запада пока недостаточно для паритета с РФ в тяжелых вооружениях. 7 июля он отметил, что Россия беззащитна перед HIMARS и аналогичными системами, которые поставили в Украину партнеры в рамках военной помощи.
Президент РФ Владимир Путин 7 июля заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины. С тех пор эта фраза неоднократно использовалась украинской стороной для троллинга в связи с "успехами" оккупантов.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Президент США Джо Байден отметил, что более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявляли, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".