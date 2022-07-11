Западное оружие уже меняет ход войны, и это мы еще даже не начинали – Данилов

"Количественное преимущество росармии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" – написал Данилов.

Он добавил, что "деморализация, демилитаризация и деоккупация" – три основных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов оккупантов за последнее время.

Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни.

І це ми ще не починали! * — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022

1 июля Данилов заявлял, что помощи Запада пока недостаточно для паритета с РФ в тяжелых вооружениях. 7 июля он отметил, что Россия беззащитна перед HIMARS и аналогичными системами, которые поставили в Украину партнеры в рамках военной помощи.

Президент РФ Владимир Путин 7 июля заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины. С тех пор эта фраза неоднократно использовалась украинской стороной для троллинга в связи с "успехами" оккупантов.