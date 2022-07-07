Россия больше не в силах атаковать более чем на одном направлении фронта – Данилов

Данилов заявил, что РФ стягивает в Украину большое количество артиллерии и бронетехники Фото: ЕРА

По его словам, за четыре месяца после начала полномасштабного вторжения в Украину появились признаки истощения арсенала России.

"У нее больше нет сил для проведения атак более чем на одном направлении фронта", – подчеркнул Данилов.

В то же время в WSJ отметили, что после провала на начальном этапе, когда оккупанты пытались совершать прорывы вглубь украинской территории и потеряли элитные подразделения, Россия изменила тактику. Теперь захватчики наступают под прикрытием артиллерии.

Данилов заявил, что РФ стягивает в Украину большое количество артиллерии и бронетехники, получая таким образом преимущество, с которым пока не могут справиться украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)