Россия больше не в силах атаковать более чем на одном направлении фронта – Данилов

По его словам, за четыре месяца после начала полномасштабного вторжения в Украину появились признаки истощения арсенала России.
"У нее больше нет сил для проведения атак более чем на одном направлении фронта", – подчеркнул Данилов.
В то же время в WSJ отметили, что после провала на начальном этапе, когда оккупанты пытались совершать прорывы вглубь украинской территории и потеряли элитные подразделения, Россия изменила тактику. Теперь захватчики наступают под прикрытием артиллерии.
Данилов заявил, что РФ стягивает в Украину большое количество артиллерии и бронетехники, получая таким образом преимущество, с которым пока не могут справиться украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто напала на Украину 24 февраля.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов по состоянию на 7 июля достигли около 36 650 военных.