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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Западная артиллерия наконец-то заработала очень мощно. Потери оккупантов будут только расти – Зеленский

Украинские военные продвигаются на нескольких направлениях, на юге в том числе, сказал Зеленский
Украинские военные продвигаются на нескольких направлениях, на юге в том числе, сказал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, вечером 6 июля сообщил, что силы обороны Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях.

"Наконец-то ощущается очень мощно, что заработала западная артиллерия – оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти – как и усложненность их поставок", – сказал он. 

Президент сообщил, что силы обороны Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях – в том числе на юге, в Херсонской и Запорожской областях. 

"Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинская. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся. Боремся за весь наш юг, за весь украинский Донбасс – там сейчас самое жестокое противостояние у Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковскую область. Пусть оккупанты не думают, будто их время на этой земле – долгое, а преимущество их артиллерии – вечное", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Херсон, оружие, Славянск, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, РСЗО, артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины
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