"План Путина идет по графику?" Данилов заявил, что уже миллион украинцев воюют или учатся воевать

"Что касается так называемых целей России. Через четыре месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями", – написал секретарь СНБО.

Щодо так званих цілей росії. За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 6, 2022

По его словам, сегодня около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.

"План [президента РФ Владимира] Путина идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", – говорится в еще одном сообщении Данилова.

Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. «План путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість.



Дякуємо партнерам! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 6, 2022