Байден едет на Ближний Восток, чтобы найти советское оружие для Украины – СМИ

По данным СМИ, администрация Байдена не хочет, чтобы на Зеленского оказывалось давление для переговоров с РФ Фото: EPA

Издание отмечает, что администрация Байдена не хочет, чтобы на президента Украины Владимира Зеленского оказывалось давление для переговоров с Российской Федерацией. Однако официальные лица сходятся во мнении, что Вашингтону будет трудно сохранить нынешние темпы поддержки Украины, поскольку растет усталость от войны.

По некоторым оценкам, военные поставки продлятся как минимум до второго квартала 2023 года. Однако стоит вопрос, как долго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности самих Соединенных Штатов, подчеркивают журналисты.

СМИ отмечает, что ранее Вашингтон призывал другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которым ее военные более знакомы. Этот пункт будет одним из важных в повестке визита Байдена на Ближний Восток, где он встретится с лидерами арабских стран, которые в свое время получали оружие от СССР.

Кроме того, по данным издания, Байден пытается убедить Бразилию, Китай, Индию и другие страны, которые не присоединились к кампании по изоляции России, в том, что США и Украина открыты для урегулирования путем переговоров, но без территориальных уступок.