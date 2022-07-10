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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден едет на Ближний Восток, чтобы найти советское оружие для Украины – СМИ

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По данным СМИ, администрация Байдена не хочет, чтобы на Зеленского оказывалось давление для переговоров с РФ
По данным СМИ, администрация Байдена не хочет, чтобы на Зеленского оказывалось давление для переговоров с РФ
Фото: EPA

Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в турне по странам Ближнего Востока. Одна из целей поездки – поиск советских вооружений для Украины, написало 9 июля The New York Times.

Издание отмечает, что администрация Байдена не хочет, чтобы на президента Украины Владимира Зеленского оказывалось давление для переговоров с Российской Федерацией. Однако официальные лица сходятся во мнении, что Вашингтону будет трудно сохранить нынешние темпы поддержки Украины, поскольку растет усталость от войны.

По некоторым оценкам, военные поставки продлятся как минимум до второго квартала 2023 года. Однако стоит вопрос, как долго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности самих Соединенных Штатов, подчеркивают журналисты.

СМИ отмечает, что ранее Вашингтон призывал другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которым ее военные более знакомы. Этот пункт будет одним из важных в повестке визита Байдена на Ближний Восток, где он встретится с лидерами арабских стран, которые в свое время получали оружие от СССР.

Кроме того, по данным издания, Байден пытается убедить Бразилию, Китай, Индию и другие страны, которые не присоединились к кампании по изоляции России, в том, что США и Украина открыты для урегулирования путем переговоров, но без территориальных уступок.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Ближний Восток, оружие, Джо Байден, война, вооружение
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