Резников и Залужный встретились с Бринк. Говорили в том числе об "учете военной помощи"

Как сказано в релизе, Резников и Залужный говорили с Бринк в том числе об учете военной помощи США.
Собеседники "обсудили системы учета и прозрачности военной помощи: исключили какой-либо виток или бесконтрольное использование оружия", сообщили в Кабмине. Также они говорили о "запуске систем развития логистического учета программ".
Резников поблагодарил США за предоставленную военную помощь Украине и рассказал о применении ракетных систем залпового огня HIMARS.
"Эффективность HIMARS и другой 155-миллиметровой артиллерии на поле боя впечатляет. Наши артиллеристы метко стреляют и уничтожают вражеские склады вооружений, бронетехнику, огневые точки и командные пункты агрессора. Благодаря помощи США и других стран украинцы останавливают российских убийц, защищают родную землю и другие народы Европы", – сказал он.
Бринк, как говорится в релизе, отметила, что "с особым уважением относится к украинским воинам и верит, что дальнейшая поддержка ВСУ даст максимальный результат".
Ночью 14 июля Залужный говорил с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли и заверил его, что ВСУ не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вопрос контроля поставок Украине вооружения начал активно обсуждаться после того, как американский конгрессмен Виктория Спартц выразил ряд опасений по этому поводу. Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".
Также она допустила, что вооружение "может оказаться в Сирии или в России". Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов обвинил ее в продвижении российских идей и связал эти высказывания с предстоящими выборами в США.
Координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 13 июля заявил, что Белый дом ответит на обращение Спартц. "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", добавил он.
Ермак 14 июля сказал, что предложит Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия, полученного от западных партнеров Украины.