Резников и Залужный встретились с Бринк. Говорили в том числе об "учете военной помощи"

Резников и Залужный говорили с Бринк об оружии Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Как сказано в релизе, Резников и Залужный говорили с Бринк в том числе об учете военной помощи США.

Собеседники "обсудили системы учета и прозрачности военной помощи: исключили какой-либо виток или бесконтрольное использование оружия", сообщили в Кабмине. Также они говорили о "запуске систем развития логистического учета программ".

Резников поблагодарил США за предоставленную военную помощь Украине и рассказал о применении ракетных систем залпового огня HIMARS.

"Эффективность HIMARS и другой 155-миллиметровой артиллерии на поле боя впечатляет. Наши артиллеристы метко стреляют и уничтожают вражеские склады вооружений, бронетехнику, огневые точки и командные пункты агрессора. Благодаря помощи США и других стран украинцы останавливают российских убийц, защищают родную землю и другие народы Европы", – сказал он.

Бринк, как говорится в релизе, отметила, что "с особым уважением относится к украинским воинам и верит, что дальнейшая поддержка ВСУ даст максимальный результат".

Ночью 14 июля Залужный говорил с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли и заверил его, что ВСУ не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам.

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