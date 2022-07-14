Ермак предложил создать комиссию по контролю за использованием западного оружия

"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров", – написал Ермак.
Парламент как законодательный орган должен быть привлечен к контролю за использованием помощи союзников, отметил глава ОП. По его мнению, "прозрачность лучший рецепт против российских манипуляций и фейков". Он заверил, что западное оружие и так находится под четким контролем, но этот процесс может стать "еще более открытым".
По мнению Ермака, таким образом российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины "получат сокрушительный крах". Он добавил, Украине нужно еще больше вооружения, ведь ситуация на поле боя заметно изменилась вследствие использования западных пушек, САУ и HIMARS.
"Мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы изгнать их с нашей земли", – отметил глава ОП.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, страны ЕС пообещали Украины оружия на €80,7 млрд, сообщал немецкий таблоид Bild.
В интервью украинскому изданию "Европейская правда" американский конгрессмен Виктория Спартц Спартц заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России. На что Координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил: "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя".