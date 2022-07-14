Ермак предложил создать комиссию по контролю за использованием западного оружия

"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров", – написал Ермак.

Парламент как законодательный орган должен быть привлечен к контролю за использованием помощи союзников, отметил глава ОП. По его мнению, "прозрачность лучший рецепт против российских манипуляций и фейков". Он заверил, что западное оружие и так находится под четким контролем, но этот процесс может стать "еще более открытым".

По мнению Ермака, таким образом российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины "получат сокрушительный крах". Он добавил, Украине нужно еще больше вооружения, ведь ситуация на поле боя заметно изменилась вследствие использования западных пушек, САУ и HIMARS.

"Мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы изгнать их с нашей земли", – отметил глава ОП.



