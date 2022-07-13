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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство Германии опубликовало список оружия, которое передадут Украине

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Украина получит от Германии еще три самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000
Украина получит от Германии еще три самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000
Фото: bundeswehr.de

Правительство Германии 12 июля опубликовало обновленный список вооружений, которые планируется поставить Украине для отражения российского вторжения.

Также правительство ФРН увеличило бюджет на предоставления военной помощи Украине. 

"В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу по модернизации были увеличены до 2 млрд на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины. Также они пойдут на финансирование взносов Германии в Европейский фонд мира, которые могут быть использованы для возмещения странам-членам ЕС расходов на оказание поддержки Украине",  говорится в сообщении. 

Германия планирует поставить Украине:

  • 53 тыс. выстрелов зенитных боеприпасов;
  • восемь мобильных наземных радиолокационных станций и тепловизионных приборов;
  • три самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;
  • 4 тыс. выстрелов зенитных танковых боеприпасов;
  • 20 автономных надводных дронов;
  • 14 тягачей и 14 полуприцепов;
  • 43 разведывательных дронов;
  • одно высокочастотное устройство с оборудованием;
  • 54 БТР М113 с вооружением из Дании;
  • 30 зенитных танков GEPARD;
  • систему ПВО IRIS-T SLM;
  • три реактивных систем залпового огня MARS с боезапасами.

Кроме того, Германия предоставит Украине медикаменты и автомобили.

За время военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Украина уже получила от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

По данным немецкого таблоида Bild, Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%.

Теги: Германия, Украина, оружие, вооружение, помощь, боеприпасы, российская агрессия, война России против Украины, обмундирование, бундесвер
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