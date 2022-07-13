Правительство Германии опубликовало список оружия, которое передадут Украине

Украина получит от Германии еще три самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 Фото: bundeswehr.de

Также правительство ФРН увеличило бюджет на предоставления военной помощи Украине.

"В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу по модернизации были увеличены до €2 млрд на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины. Также они пойдут на финансирование взносов Германии в Европейский фонд мира, которые могут быть использованы для возмещения странам-членам ЕС расходов на оказание поддержки Украине", – говорится в сообщении.

Германия планирует поставить Украине:

53 тыс. выстрелов зенитных боеприпасов;

восемь мобильных наземных радиолокационных станций и тепловизионных приборов ;

радиолокационных станций ; три самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;

4 тыс. выстрелов зенитных танковых боеприпасов;

20 автономных надводных дронов;

14 тягачей и 14 полуприцепов;

43 разведывательных дронов;

одно высокочастотное устройство с оборудованием;

54 БТР М113 с вооружением из Дании;

30 зенитных танков GEPARD;

систему ПВО IRIS-T SLM;

три реактивных систем залпового огня MARS с боезапасами.

Кроме того, Германия предоставит Украине медикаменты и автомобили.

За время военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Украина уже получила от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.