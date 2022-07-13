Правительство Германии опубликовало список оружия, которое передадут Украине

Также правительство ФРН увеличило бюджет на предоставления военной помощи Украине.
"В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу по модернизации были увеличены до €2 млрд на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины. Также они пойдут на финансирование взносов Германии в Европейский фонд мира, которые могут быть использованы для возмещения странам-членам ЕС расходов на оказание поддержки Украине", – говорится в сообщении.
Германия планирует поставить Украине:
Кроме того, Германия предоставит Украине медикаменты и автомобили.
За время военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Украина уже получила от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
По данным немецкого таблоида Bild, Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%.