"Бесконечная ненависть к российским ублюдкам". Геращенко опубликовал видео момента ракетного удара по Виннице

"Видео момента ракетного удара по Виннице. Боль за погибших и раненых и бесконечная ненависть к российским ублюдкам!", – написал он.

На видео можно увидеть, как людей, находящихся на удалении от эпицентра взрывов, сбивает с ног ударная волна

Осторожно! На видео – шокирующие кадры.

Во втором ролике, который разместил Геращенко в Telegram, показана съемка камеры наблюдения внутри помещения. Она зафиксировала, как в здании, находящемся в 500 м от места падения российских ракет, от ударной волны вылетают окна.

Осторожно! На видео – шокирующие кадры.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге в Виннице 14 июля отметил, что большинство раненых и погибших – это люди, которые находились на улице, и, вероятно, пренебрегли сигналом воздушной тревоги. Он призвал граждан реагировать на сирены и прятаться в укрытия.