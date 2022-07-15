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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бесконечная ненависть к российским ублюдкам". Геращенко опубликовал видео момента ракетного удара по Виннице

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Ракетный удар по Виннице унес 23 жизни
Ракетный удар по Виннице унес 23 жизни
Фото: ДСНС України / Telegram

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал 14 июля в Telegram видео с камер наблюдения в Виннице, зафиксировавших ракетный удар по центру города и первые секунды после него.

"Видео момента ракетного удара по Виннице. Боль за погибших и раненых и бесконечная ненависть к российским ублюдкам!", – написал он.

На видео можно увидеть, как людей, находящихся на удалении от эпицентра взрывов, сбивает с ног ударная волна

Осторожно! На видео – шокирующие кадры.

Во втором ролике, который разместил Геращенко в Telegram, показана съемка камеры наблюдения внутри помещения. Она зафиксировала, как в здании, находящемся в 500 м от места падения российских ракет, от ударной волны вылетают окна.

Осторожно! На видео – шокирующие кадры.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге в Виннице 14 июля отметил, что большинство раненых и погибших – это люди, которые находились на улице, и, вероятно, пренебрегли сигналом воздушной тревоги. Он призвал граждан реагировать на сирены и прятаться в укрытия.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.

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