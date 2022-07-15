"Бесконечная ненависть к российским ублюдкам". Геращенко опубликовал видео момента ракетного удара по Виннице

"Видео момента ракетного удара по Виннице. Боль за погибших и раненых и бесконечная ненависть к российским ублюдкам!", – написал он.
На видео можно увидеть, как людей, находящихся на удалении от эпицентра взрывов, сбивает с ног ударная волна
Осторожно! На видео – шокирующие кадры.
Во втором ролике, который разместил Геращенко в Telegram, показана съемка камеры наблюдения внутри помещения. Она зафиксировала, как в здании, находящемся в 500 м от места падения российских ракет, от ударной волны вылетают окна.
Осторожно! На видео – шокирующие кадры.
По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге в Виннице 14 июля отметил, что большинство раненых и погибших – это люди, которые находились на улице, и, вероятно, пренебрегли сигналом воздушной тревоги. Он призвал граждан реагировать на сирены и прятаться в укрытия.
Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.