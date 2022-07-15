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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Как бы они отреагировали, если бы по питерскому университету прилетело пять ракет?". Опубликованы фото вузов в Николаеве после удара

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Россияне ударили ракетами по николаевским университетам
Россияне ударили ракетами по николаевским университетам
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские оккупанты 15 июля нанесли ракетный удар по зданиям Национального университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевского национального университета имени Сухомлинского. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, на постсоветском пространстве было всего два университета по кораблестроению – николаевский и санкт-петербургский.

"Мне интересно, они заблокировали порты, заблокировали море. Уничтожают порты, сейчас уничтожают кораблестроительный университет – единственный, который есть в принципе. Как бы они отреагировали, если бы по питерскому университету прилетело сейчас пять ракет?" – спросил глава ОВА.

Позднее Ким уточнил на брифинге, что по НУК попало пять ракет С-300, по педуниверситету – четыре, у него разрушено два этажа, сообщило "Интерфакс-Украина"По его словам, до начала учебного года восстановить здания невозможно, поскольку "разрушения достаточно масштабные" и только на экспертизу уйдет много времени. 

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по меньшей мере два человека ранены в результате обстрела. "В этот раз рашисты влупили по Николаеву около 7.50, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы!" – написал он. 

Возле университета имени Сухомлинского коммунальщики уже расчистили улицу от камней и обломков, движение транспорта возобновлено, добавил Сенкевич. 

Фото последствий атаки опубликовали также Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям и Общественное.

В ГСЧС отметили, что в результате обстрела произошло частичное разрушение зданий, загорелись хозяйственное здание и два автомобиля на открытой территории. Пожарные потушили пожар на общей площади 100 м².

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid02y1KoLWPVVscz1ewM4AZH5FGge3rakAia7uvp4gv7EN9ZLfL7gen8xAFUnDbJJtSal

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. 

14 июля оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, в частности – гостиницу "Николаев" в центре города.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета

Теги: Николаев, ГСЧС, обстрелы, ракеты, Александр Сенкевич, вузы, разрушения, Виталий Ким
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