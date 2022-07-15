"Как бы они отреагировали, если бы по питерскому университету прилетело пять ракет?". Опубликованы фото вузов в Николаеве после удара

По его словам, на постсоветском пространстве было всего два университета по кораблестроению – николаевский и санкт-петербургский.

"Мне интересно, они заблокировали порты, заблокировали море. Уничтожают порты, сейчас уничтожают кораблестроительный университет – единственный, который есть в принципе. Как бы они отреагировали, если бы по питерскому университету прилетело сейчас пять ракет?" – спросил глава ОВА.

Позднее Ким уточнил на брифинге, что по НУК попало пять ракет С-300, по педуниверситету – четыре, у него разрушено два этажа, сообщило "Интерфакс-Украина". По его словам, до начала учебного года восстановить здания невозможно, поскольку "разрушения достаточно масштабные" и только на экспертизу уйдет много времени.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по меньшей мере два человека ранены в результате обстрела. "В этот раз рашисты влупили по Николаеву около 7.50, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы!" – написал он.

Возле университета имени Сухомлинского коммунальщики уже расчистили улицу от камней и обломков, движение транспорта возобновлено, добавил Сенкевич.

Фото последствий атаки опубликовали также Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям и Общественное.

В ГСЧС отметили, что в результате обстрела произошло частичное разрушение зданий, загорелись хозяйственное здание и два автомобиля на открытой территории. Пожарные потушили пожар на общей площади 100 м².