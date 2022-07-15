СБУ задержала российских агентов, которые корректировали обстрелы Николаевской области. Ими оказались местные жители

Как уточнили в ведомстве, информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.
"СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи", – говорится в сообщении.
В ходе обыска, проведенного в местах жительства подозреваемых, была обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Корректировщикам вражеских обстрелов сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Вчера, 14, июля, оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, в частности – гостиницу "Николаев" в центре города.
С утра 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов. Удар пришелся по двум крупнейшим вузам города.