СБУ задержала российских агентов, которые корректировали обстрелы Николаевской области. Ими оказались местные жители

Как уточнили в ведомстве, информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

"СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи", – говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного в местах жительства подозреваемых, была обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Корректировщикам вражеских обстрелов сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.

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