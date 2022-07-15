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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По меньшей мере четыре человека ранены в результате утренних обстрелов Николаева, здания университетов серьезно повреждены

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В результате ракетных ударов по Николаеву 15 июля повреждены два университета и жилые дома
В результате ракетных ударов по Николаеву 15 июля повреждены два университета и жилые дома
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

В результате утренних ракетных ударов по Николаеву ранены четыре человека, сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

"Сегодня утром новый масштабный обстрел Николаева. Минимум 10 ракет по двум нашим университетам и объектам инфраструктуры. Повреждены жилые дома. На данный момент в результате этой атаки четверо раненых. Спасательные операции продолжаются", – написала Замазеева.

Также под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов области. Обстрелы зафиксированы в Галицыновской, Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Шевченковской, Баштанской и Привольнянской общинах.

Всего за минувшие сутки в Николаевской области, по информации Замазеевой, ранения получили 13 человек. Детей среди пострадавших нет.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт).

По НУК попали пять ракет С-300, по педуниверситету – четыре, разрушены два этажа здания, сообщил глава ОВА Виталий Ким. По его словам, до начала учебного года восстановить здания невозможно, поскольку "разрушения достаточно масштабные" и только на экспертизу уйдет много времени.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что в результате попадания ракеты здание НУК серьезно пострадало.

"Университет кораблестроения. Здесь практически нет уцелевших аудиторий. Сил и выдержки коллективу", – написал Сенкевич.

В здании педагогического университета спасателям пришлось обрушить часть надстройки, которая после ракетных обстрелов еле держалась и могла в любой момент упасть на пешеходную часть, добавил мэр.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно.

14 июля оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, в частности – гостиницу "Николаев" в центре города.

Теги: Николаев, раненые, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Александр Сенкевич, вузы, разрушения
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