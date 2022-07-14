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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти 30% ракет, выпущенных РФ по Украине за неделю, били по гражданским объектам – Генштаб ВСУ

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Громов рассказал, что оккупанты почти в 1,5 раза увеличили количество авиаударов по Украине по сравнению с прошлой неделей
Громов рассказал, что оккупанты почти в 1,5 раза увеличили количество авиаударов по Украине по сравнению с прошлой неделей
Фото: mediacenter.org.ua

Около трети всех ракетных ударов, которые РФ нанесла в течение прошедшей неделе, были нанесены по гражданским объектам. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в медиацентре "Украина", трансляция велась в YouTube.

"За неделю мы отразили все атаки врага, ни один метр украинской земли не утрачен. Однако противник продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. В течение недели почти 30% ракетных ударов противника было нанесено по объектам гражданской инфраструктуры. Это свидетельствует о целенаправленности действий российского политического и военного руководства относительно геноцида украинского народа", – рассказал он. 

Оккупанты по сравнению с прошлой неделей почти в 1,5 раза увеличили количество авиаударов по Украине – с 70 до 118, сообщил Громов. 

"На прошлой неделе противник ежедневно наносил от семи до 12 авиационных ударов, а только 8-го и 9 июля его авиация нанесла 58 ударов. Позавчера, 12 июля, – 30 ударов. В основном противником были поражены объекты в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях", – рассказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 141-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, часть из них сбивает украинская ПВО.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил 14 июля, что ракетные удары – самая большая опасность для Украины, но "немалое количество" ракет сбивает украинская ПВО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Генштаб ВСУ, ПВО, геноцид, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, инфраструктура, крылатая ракета, Алексей Громов
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