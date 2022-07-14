Почти 30% ракет, выпущенных РФ по Украине за неделю, били по гражданским объектам – Генштаб ВСУ

"За неделю мы отразили все атаки врага, ни один метр украинской земли не утрачен. Однако противник продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. В течение недели почти 30% ракетных ударов противника было нанесено по объектам гражданской инфраструктуры. Это свидетельствует о целенаправленности действий российского политического и военного руководства относительно геноцида украинского народа", – рассказал он.
Оккупанты по сравнению с прошлой неделей почти в 1,5 раза увеличили количество авиаударов по Украине – с 70 до 118, сообщил Громов.
"На прошлой неделе противник ежедневно наносил от семи до 12 авиационных ударов, а только 8-го и 9 июля его авиация нанесла 58 ударов. Позавчера, 12 июля, – 30 ударов. В основном противником были поражены объекты в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях", – рассказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 141-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, часть из них сбивает украинская ПВО.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил 14 июля, что ракетные удары – самая большая опасность для Украины, но "немалое количество" ракет сбивает украинская ПВО.