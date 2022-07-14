Женщин будут брать на воинский учет только по их согласию – Генштаб ВСУ

"Женщин будут брать на воинский учет только по их согласию. Генеральный штаб ВСУ проработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных. Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на воинский учет военнообязанных. В то же время проведение всеобщей мобилизации во время войны с Российской Федерацией показало, что на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных", – говорится в сообщении.
Большинство призванных женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров.
"В настоящее время в Вооруженных силах остается потребность в женщинах – специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям. Таким образом, опыт развертывания воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Ввиду этого Главным управлением персонала Генштаба ВСУ проработаны предложения по взятию женщин на воинский учет военнообязанных только по их согласию. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве", – заявили в Генеральном штабе ВСУ.
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Женщины, чьи специальности или профессии родственны соответствующим военно-учетным специальностям, с 1 октября 2022 года должны становиться на воинский учет как военнообязанные. Такие изменения регламентирует приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года.
4 июля замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что никаких ограничений для пересечения украинской границы, связанных с мобилизацией, в отношении женщин нет и на данный момент такие ограничения не планируются. "С 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как, собственно, и прежде – с 2014 года. По состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин", – заявила она.
14 июня Маляр делала похожее заявление, отметив, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час, в Киеве и области на данный момент он продолжается ежедневно с 23.00 до 5.00.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.