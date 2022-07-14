Женщин будут брать на воинский учет только по их согласию – Генштаб ВСУ

"Женщин будут брать на воинский учет только по их согласию. Генеральный штаб ВСУ проработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных. Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на воинский учет военнообязанных. В то же время проведение всеобщей мобилизации во время войны с Российской Федерацией показало, что на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных", – говорится в сообщении.

Большинство призванных женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров.

"В настоящее время в Вооруженных силах остается потребность в женщинах – специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям. Таким образом, опыт развертывания воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Ввиду этого Главным управлением персонала Генштаба ВСУ проработаны предложения по взятию женщин на воинский учет военнообязанных только по их согласию. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве", – заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)