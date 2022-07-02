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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Женщины не должны воевать в мужских трусах". Депутат Киевсовета открыла стартап по пошиву формы для женщин

Cозданный депутатом проект Arm Women Now уже изготовил лекала для пошива женской военной одежды, используя образцы иностранных армий
Cозданный депутатом проект Arm Women Now уже изготовил лекала для пошива женской военной одежды, используя образцы иностранных армий
Фото: Ірина Никорак / Facebook

В Вооруженных силах Украины нет формы для женщин, они перешивают ее или покупают, если это возможно, импортную. Депутат Киевского городского совета Ирина Никорак начала стартап по производству одежды для украинских защитниц, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня в ВСУ задействованы более 50 тыс. женщин, но уставом украинской армии, в отличие от США, Израиля или Грузии, предусмотрена и утверждена только мужская форма одежды, включая нижнее белье.

"Вот просто представьте себе: всем военным-женщинам выдают мужскую форму без учета женской физиологии в придачу с мужскими трусами! Надеваем на женщину, получаем варианты: если форма по размеру норм в бедрах, может не влезть грудь, если по размеру подходит в талии, то не влезают бедра", – написала депутат.

По информации Никорак, женщины стараются "подгонять" форму самостоятельно или с помощью швей, но это далеко не всем и не всегда доступно, особенно в полевых условиях.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, созданный депутатом проект Arm Women Now уже изготовил лекала для пошива женской военной одежды, используя образцы иностранных армий. Средства на материалы и производство собираются на благотворительных аукционах, лоты для которых безвозмездно предоставляют известные украинские спортсмены, музыканты и публичные деятели.

Теги: война, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, женщины, военная одежда
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