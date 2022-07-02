"Женщины не должны воевать в мужских трусах". Депутат Киевсовета открыла стартап по пошиву формы для женщин

По ее словам, сегодня в ВСУ задействованы более 50 тыс. женщин, но уставом украинской армии, в отличие от США, Израиля или Грузии, предусмотрена и утверждена только мужская форма одежды, включая нижнее белье.

"Вот просто представьте себе: всем военным-женщинам выдают мужскую форму без учета женской физиологии в придачу с мужскими трусами! Надеваем на женщину, получаем варианты: если форма по размеру норм в бедрах, может не влезть грудь, если по размеру подходит в талии, то не влезают бедра", – написала депутат.

По информации Никорак, женщины стараются "подгонять" форму самостоятельно или с помощью швей, но это далеко не всем и не всегда доступно, особенно в полевых условиях.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, созданный депутатом проект Arm Women Now уже изготовил лекала для пошива женской военной одежды, используя образцы иностранных армий. Средства на материалы и производство собираются на благотворительных аукционах, лоты для которых безвозмездно предоставляют известные украинские спортсмены, музыканты и публичные деятели.