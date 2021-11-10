В Нацгвардии Украины тестируют бронежилеты для женщин-военнослужащих

Женщины-военнослужащие Киевского гарнизона Нацгвардии получили бронезащиты от производителя и тестируют их на себе.

По словам Акопян, интеграция женщин в ВСУ и Нацгвардию активно продолжается последние несколько лет. При этом есть ряд организационных и функциональных моментов, которые необходимо перестроить с учетом физиологических особенностей и потребностей женщин, несущих воинскую службу.

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Контекст:

Национальная гвардия Украины – воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему МВД Украины и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Как самостоятельная силовая структура существовала с 1991-го по 2000 год. В марте 2014 года воссоздана как воинское формирование с правоохранительными функциями на базе внутренних войск МВД. Общая численность – до 60 тыс. военнослужащих.