Нацгвардия Украины расширит сотрудничество с консультативным миссией ЕС – МВД

Хартикайнен: Сотрудничество с Нацгвардией будет значительно расширено

Стороны обсудили возможное сотрудничество в регионах, в которых есть региональные представительства КМЕС.

"Основное направление нашей работы – предоставление стратегических консультаций по реформированию сектора гражданской безопасности для разработки стратегий сектора гражданской безопасности, поддержка имплементации реформ путем предоставления практических консультаций, тренингов, сотрудничество и координация для обеспечения координации реформ между украинскими и международными партнерами. КМЕС начала имплементацию нового трехлетнего мандатного периода с пересмотренной структурой и обновленными приоритетами. Поэтому сотрудничество с Нацгвардией будет значительно расширено", – сказал Хартикайнен.

Балан подчеркнул, что Нацгвардия стала полноправным членом Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в 2017 году.