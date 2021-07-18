Нацгвардия и полиция начали совместное патрулирование улиц Одессы

"Профилактическая отработка по противодействию уличным уголовным правонарушением проводится в два этапа. После первого, подготовительного, правоохранители приступили к практической стабилизации криминогенной обстановки. После обмена опытом и тщательной подготовки патрули отправились защищать покой одесситов и гостей города", – отметили в релизе.

17 июля полицейский и сотрудники миграционной службы на территории курортного района Аркадия проверили у иностранцев документы.

"Все лица, находящиеся в стране нелегально, были задержаны для выяснения обстоятельств пересечения границы и пребывания на территории нашего государства", – сообщили в МВД.