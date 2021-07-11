В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт

Концерт должен был состояться в одесском клубе Redline. Однако, как сообщил Instagram-канал odessa_sueta, выступление началось с сильным опозданием, так как охранник не узнал Бакирова и отказывался пропускать его в заведение.

"Они его не узнали. Сторож закрылся и говорит: "Пока паспорт не покажешь, пускать не буду", – говорят авторы видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одесская суета * (@odessa_sueta)