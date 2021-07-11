Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2021
 
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В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт

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Концерт Navai начался на 3,5 часа позже
Концерт Navai начался на 3,5 часа позже
Фото: EPA

Выступление в Одессе российского рэп-дуэта HammAli & Navai 10 июля задержалось более чем на 3,5 часа, сообщает Telegram-канал "Х...евая Одесса". Как оказалось, рэпера Navai (Наваи Бакирова) в клуб не пускал охранник.

Концерт должен был состояться в одесском клубе Redline. Однако, как сообщил Instagram-канал odessa_sueta, выступление началось с сильным опозданием, так как охранник не узнал Бакирова и отказывался пропускать его в заведение.

"Они его не узнали. Сторож закрылся и говорит: "Пока паспорт не покажешь, пускать не буду", – говорят авторы видео.

Контекст:

HammAli & Navai – российский рэп-дуэт, состоящий из певцов азербайджанского происхождения Александра Алиева и Наваи Бакирова. Дуэт основан 29 июня 2016 года, когда была записана первая совместная песня "День в календаре".

Теги: Одесса, концерт, рэпер
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