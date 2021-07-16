В Одессе полицейский пытался поймать пистолет в воздухе и выстрелил себе в живот – СМИ

Лейтенант Приморского районного отделения Одесской полиции случайно уронил пистолет во время стрельб. Он попытался поймать оружие в воздухе, но в этот момент нажал на крючок.

В результате пистолет выстрелил, пуля попала ему в живот. Полицейского госпитализировали.

Инцидент произошел в отделе полиции №2. Из-за характера ранения в больницу вызвали бригаду хирургов из военного госпиталя, имеющих опыт работы в зоне операции Объединенных сил, уточнил портал Vgorode.ua. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, пишет Odessa Online.

Начальник областной полиции Олег Бех объявил среди подчиненных сбор денег на лечение пострадавшего, у семьи лейтенанта сбережений нет.