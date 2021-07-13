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Огнестрельное ранение девятилетнему мальчику в Житомирской области нанес полковник контрразведки – СМИ

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Раненого вертолетом отправили в Киев
Раненого вертолетом отправили в Киев
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Военнослужащему, который фигурирует в деле об огнестрельном ранении девятилетнего мальчика в Новограде-Волынском Житомирской области, объявили подозрение. Об этом 13 июля проинформировала специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Причастность военнослужащего к стрельбе, имевшей место 12 июля в Новоград-Волынском Житомирской области, в результате которой малолетний ребенок получил ранения, подтверждено. [...] 13 июля задержанному вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть в умышленном причинении тяжких телесных повреждений", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ребенок находится в больнице без сознания, в стабильно тяжелом состоянии.

Подозреваемый вину не признал, объяснив, что "данное преступление совершил по неосторожности", рассказали в ведомстве.

Прокуратура сообщила, что подала ходатайство в суд об аресте мужчины.

"Проверяется причастность данного военнослужащего к совершению других тяжких преступлений", – подчеркнули в ведомстве.

По данным ТСН, подозреваемый в деле о ранении мальчика по имени Даниил – полковник контрразведки Министерства обороны. Во время обыска в его машине нашли два автомата Калашникова, пистолет Форт-17, около 100 единиц боеприпасов, мины направленного действия и восемь реактивных противотанковых гранат.

"5 каналу" бабушка пострадавшего мальчика Жанна Никитчина рассказала, что выстрел прозвучал, когда в отсутствие родителей приехавший в гости из Киева мужчина показывал двойнятам Даниилу и Марку приемы защиты.

"Малыш взял пистолет и дядя Саша начал показывать, как его забирать. Он наклонился к Дане, и в этот момент, когда он забрал пистолет, получилось так, что он выстрелил и пуля попала в бок ребенку", – объяснила она.

По данным телеканала, сначала стрелявший и отец мальчика говорили, что мальчик получил ранение возле реки, но позже выяснилось, что это неправда, инцидент произошел по месту его жительства.

Заведующий отделением анестезиологии Новоград-Волынской больницы Иван Кравченко сообщил, что у мальчика повреждены желудок, поджелудочная железа, селезенка, ребенок потерял много крови.

Контекст:

12 июля в больницу Новограда-Волынского Житомирской области доставили девятилетнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. 

Пострадавшего ребенка на вертолете доставили в Киев. Его будут лечить медики больницы "Охматдет".

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе – это оказался военный из Киева, знакомый отца ребенка, который приехал накануне. Предварительно в полиции заявляли, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с оружием.

Сообщалось об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Теги: оружие, стрельба, прокуратура, военные, обыск, больница, Житомирская область, контрразведка, боеприпасы, медики, подозрение, мальчик, ребенок, ранение, Новоград-Волынский, отец
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