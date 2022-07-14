Некоторые подразделения войск РФ недоукомплектованы командирами – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе сообщили о случаях неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери среди личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину на 13 июля, по данным Генштаба ВСУ, составляют около 37 570 военных.