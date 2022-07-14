Некоторые подразделения войск РФ недоукомплектованы командирами – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили о случаях неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск Фото: EPA

"По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили о случаях неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск.

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