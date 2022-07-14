13 июля в Донецкой области погибло три мирных жителя, еще пять были ранены – глава ОВА

Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное число жертв в Мариуполе и Волновахе Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 13 июля россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: двух в Часовом Яру и одного в Николаевке. Еще пять человек получили ранения", – написал он.

Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное число жертв в Мариуполе и Волновахе.

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