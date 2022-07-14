13 июля в Донецкой области погибло три мирных жителя, еще пять были ранены – глава ОВА

"За 13 июля россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: двух в Часовом Яру и одного в Николаевке. Еще пять человек получили ранения", – написал он.
Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное число жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.
По данным британской разведки, на этой неделе войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.