Оккупанты обстреляли ракетами Константиновку, ранен один человек – глава Донецкой ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Известно о по меньшей мере одном раненом человеке, повреждены несколько частных домов, школа и промышленное сооружение. Россияне снова и снова бьют по жилым кварталам – воевать с украинской армией они не способны", – написал руководитель ОВА.
Кириленко отметил, что в настоящее время даже города в относительном тылу Донбасса – опасны.
"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, должен покинуть область. Эвакуация спасает жизнь", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.
По данным британской разведки, на этой неделе войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.