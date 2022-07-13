Оккупанты обстреляли ракетами Константиновку, ранен один человек – глава Донецкой ОВА

В результате ракетного удара оккупантов по Константиновке повреждены несколько частных домов, школа и промышленное сооружение, отметил Кириленко Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Известно о по меньшей мере одном раненом человеке, повреждены несколько частных домов, школа и промышленное сооружение. Россияне снова и снова бьют по жилым кварталам – воевать с украинской армией они не способны", – написал руководитель ОВА.

Кириленко отметил, что в настоящее время даже города в относительном тылу Донбасса – опасны.

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, должен покинуть область. Эвакуация спасает жизнь", – подчеркнул он.

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