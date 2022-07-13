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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли ракетами Константиновку, ранен один человек – глава Донецкой ОВА

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В результате ракетного удара оккупантов по Константиновке повреждены несколько частных домов, школа и промышленное сооружение, отметил Кириленко
В результате ракетного удара оккупантов по Константиновке повреждены несколько частных домов, школа и промышленное сооружение, отметил Кириленко
Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска утром 13 июля нанесли три ракетных удара по Константиновке Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Известно о по меньшей мере одном раненом человеке, повреждены несколько частных домов, школа и промышленное сооружение. Россияне снова и снова бьют по жилым кварталам – воевать с украинской армией они не способны", – написал руководитель ОВА.

Кириленко отметил, что в настоящее время даже города в относительном тылу Донбасса – опасны.

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, должен покинуть область. Эвакуация спасает жизнь", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/581036686851440/

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

По данным британской разведки, на этой неделе войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, Константиновка, эвакуация, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, Павел Кириленко, школа
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